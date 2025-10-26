Герасимов доложил Путину об освобождении более 70% Волчанска

Во время посещения пункта управления Путину также доложили в пункте управления войсками СВО о взятии 10,5 тысяч бойцов ВСУ в два «котла». На Купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском — 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.