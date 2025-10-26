Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин дал оценку ядерному потенциалу России

Путин: Ядерные силы РФ находятся на самом высоком уровне в мире.

Источник: Комсомольская правда

Российский ядерные силы находятся на самом высоком уровне в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Все они подробно доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения, отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, 26 октября российский президент посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск Минобороны России.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше