Владимир Путин дал оценку ядерному потенциалу России

Российский ядерные силы находятся на самом высоком уровне в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Все они подробно доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения, отметил официальный представитель Кремля.
Напомним, 26 октября российский президент посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск Минобороны России.