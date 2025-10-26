Владимир Путин дал оценку ядерному потенциалу России

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Все они подробно доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения, отметил официальный представитель Кремля.