Власти придумали, как улучшить экологию Алматы

Между тем, сами алматинцы признают, что качество воздуха во многом зависит от количества машин и отношения жителей к экологии. По словам участников опроса в рамках проекта «Таза ауа аймағы / Зона чистого воздуха», многим горожанам приходится выезжать в горы, чтобы подышать свежим воздухом. Алматинцы уверены: справиться с загрязнением можно только совместными усилиями.