Власти придумали, как улучшить экологию Алматы

Как сообщили в управлении экологии Алматы, около 60% всех вредных выбросов в мегаполисе приходится на автотранспорт. Остальные загрязнения связаны с деятельностью частного сектора и стационарных источников — промышленных предприятий, бань, кафе, шашлычных и строительных объектов.
Проект станет основой для будущей экологической политики города. На его базе власти намерены внедрять конкретные меры — модернизировать предприятия, переводить их на более чистое топливо и снижать количество выбросов.
Реализация правил, по расчетам разработчиков, позволит улучшить экологическую ситуацию и сделать город комфортнее для жизни.
Между тем, сами алматинцы признают, что качество воздуха во многом зависит от количества машин и отношения жителей к экологии. По словам участников опроса в рамках проекта «Таза ауа аймағы / Зона чистого воздуха», многим горожанам приходится выезжать в горы, чтобы подышать свежим воздухом. Алматинцы уверены: справиться с загрязнением можно только совместными усилиями.
Ранее в фонде Almaty Air Initiative рассказали о самых загрязненных частях Алматы. Хуже всего воздух в Алатауском и Жетысуском районах, чище — в Медеуском и Бостандыкском.