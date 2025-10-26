Ричмонд
Власти придумали, как улучшить экологию Алматы

В Алматы готовят проект новых экологических правил, которые должны помочь снизить уровень загрязнения воздуха в городе. Документ обсуждался публично в августе этого года, сообщает акимат.

Источник: Курсив

Как сообщили в управлении экологии Алматы, около 60% всех вредных выбросов в мегаполисе приходится на автотранспорт. Остальные загрязнения связаны с деятельностью частного сектора и стационарных источников — промышленных предприятий, бань, кафе, шашлычных и строительных объектов.

Проект станет основой для будущей экологической политики города. На его базе власти намерены внедрять конкретные меры — модернизировать предприятия, переводить их на более чистое топливо и снижать количество выбросов.

Реализация правил, по расчетам разработчиков, позволит улучшить экологическую ситуацию и сделать город комфортнее для жизни.

Между тем, сами алматинцы признают, что качество воздуха во многом зависит от количества машин и отношения жителей к экологии. По словам участников опроса в рамках проекта «Таза ауа аймағы / Зона чистого воздуха», многим горожанам приходится выезжать в горы, чтобы подышать свежим воздухом. Алматинцы уверены: справиться с загрязнением можно только совместными усилиями.

Ранее в фонде Almaty Air Initiative рассказали о самых загрязненных частях Алматы. Хуже всего воздух в Алатауском и Жетысуском районах, чище — в Медеуском и Бостандыкском.