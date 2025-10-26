Трамп подпишет соглашение о минералах с одной страной

Президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, договорился о подписании соглашения с Малайзией по критически важным минералам в ходе саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.
Трамп уже подписал подобное соглашение с Таиландом, а также соглашение с Камбоджей о взаимной торговле.
Мероприятия саммита стран АСЕАН проходят с 23 октября.
