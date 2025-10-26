Чиновники придумали, как спасти Ташкент от грязного воздуха. Как думаете, поможет?

Документ уже направлен на рассмотрение Кабинета Министров. Называется он громко: «О дополнительных мерах по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и смягчению последствий изменения климата в городе Ташкенте и Ташкентской области».
Проект призван решить одну из самых острых проблем региона — высокий уровень загрязнения воздуха, главным образом из-за выбросов промышленных предприятий и тепличных хозяйств. С каждым годом концентрация вредных веществ растёт, а жалобы жителей на густой смог и неприятный запах превратились в ежедневный и нескончаемый поток.
Что предлагают чиновники.
Согласно проекту, на промышленных объектах и в теплицах планируется установка пылегазоочистного оборудования, которое должно сократить объём вредных выбросов. Кроме того, старые отопительные котлы, не соответствующие экологическим требованиям, предлагается заменить на современные, энергоэффективные и экологичные системы.
Ещё одно ключевое направление — перевод теплиц и заводов на альтернативные виды топлива, полностью исключающие использование угля. Это должно стать важным шагом к снижению выбросов серы и сажи, которые сегодня превращают воздух Ташкента в густой смог каждую зиму.
В проекте также предусмотрены финансовые стимулы для предприятий, решивших модернизировать производство. Государство планирует поддерживать установку систем очистки выбросов, локальных очистных сооружений и автоматических станций контроля качества воздуха, в том числе через грантовые и инвестиционные механизмы.
Амбиции против реальности.
По расчётам министерства, реализация этих мер должна привести к заметному снижению выбросов и повысить экологическую безопасность региона. В теории — всё выглядит логично: модернизировать, фильтровать, контролировать. Но практика показывает, что борьба с загрязнением воздуха — это не только фильтры, но и строгий контроль, системный подход и готовность бизнеса тратить деньги не только на прибыль, но и на экологию.
Если реализовать задуманное, воздух в столице действительно может стать чище, а экологическая безопасность — выше. Однако у жителей остаются вопросы: насколько эти меры будут применяться на практике? Смогут ли чиновники реально заставить предприятия модернизироваться, а не ограничиться отчётами на бумаге?
Ведь подобные инициативы уже звучали не раз. Но пока воздух над Ташкентом остаётся одним из самых загрязнённых в мире — зимой город буквально накрывает серым куполом, а запах угольных котельных и теплиц чувствуется по всему городу.
Тем не менее чиновники уверяют, что новая программа позволит «значительно снизить объёмы загрязняющих выбросов и создать более комфортные условия для жителей столицы и области». А что думаете вы — помогут фильтры и постановления победить смог или это очередная попытка подышать надеждой?