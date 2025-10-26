Чиновники придумали, как спасти Ташкент от грязного воздуха. Как думаете, поможет?

По расчётам министерства, реализация этих мер должна привести к заметному снижению выбросов и повысить экологическую безопасность региона. В теории — всё выглядит логично: модернизировать, фильтровать, контролировать. Но практика показывает, что борьба с загрязнением воздуха — это не только фильтры, но и строгий контроль, системный подход и готовность бизнеса тратить деньги не только на прибыль, но и на экологию.