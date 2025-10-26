Ричмонд
Чиновники придумали, как спасти Ташкент от грязного воздуха. Как думаете, поможет?

Vaib.uz (Узбекистан. 26 октября). Министерство экологии разработало проект постановления, который, по задумке, должен стать «дорожной картой» по спасению Ташкента от смога и загрязненного воздуха.

Источник: Vaib.Uz

Документ уже направлен на рассмотрение Кабинета Министров. Называется он громко: «О дополнительных мерах по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и смягчению последствий изменения климата в городе Ташкенте и Ташкентской области».

Проект призван решить одну из самых острых проблем региона — высокий уровень загрязнения воздуха, главным образом из-за выбросов промышленных предприятий и тепличных хозяйств. С каждым годом концентрация вредных веществ растёт, а жалобы жителей на густой смог и неприятный запах превратились в ежедневный и нескончаемый поток.

Что предлагают чиновники.

Согласно проекту, на промышленных объектах и в теплицах планируется установка пылегазоочистного оборудования, которое должно сократить объём вредных выбросов. Кроме того, старые отопительные котлы, не соответствующие экологическим требованиям, предлагается заменить на современные, энергоэффективные и экологичные системы.

Ещё одно ключевое направление — перевод теплиц и заводов на альтернативные виды топлива, полностью исключающие использование угля. Это должно стать важным шагом к снижению выбросов серы и сажи, которые сегодня превращают воздух Ташкента в густой смог каждую зиму.

В проекте также предусмотрены финансовые стимулы для предприятий, решивших модернизировать производство. Государство планирует поддерживать установку систем очистки выбросов, локальных очистных сооружений и автоматических станций контроля качества воздуха, в том числе через грантовые и инвестиционные механизмы.

Амбиции против реальности.

По расчётам министерства, реализация этих мер должна привести к заметному снижению выбросов и повысить экологическую безопасность региона. В теории — всё выглядит логично: модернизировать, фильтровать, контролировать. Но практика показывает, что борьба с загрязнением воздуха — это не только фильтры, но и строгий контроль, системный подход и готовность бизнеса тратить деньги не только на прибыль, но и на экологию.

Если реализовать задуманное, воздух в столице действительно может стать чище, а экологическая безопасность — выше. Однако у жителей остаются вопросы: насколько эти меры будут применяться на практике? Смогут ли чиновники реально заставить предприятия модернизироваться, а не ограничиться отчётами на бумаге?

Ведь подобные инициативы уже звучали не раз. Но пока воздух над Ташкентом остаётся одним из самых загрязнённых в мире — зимой город буквально накрывает серым куполом, а запах угольных котельных и теплиц чувствуется по всему городу.

Тем не менее чиновники уверяют, что новая программа позволит «значительно снизить объёмы загрязняющих выбросов и создать более комфортные условия для жителей столицы и области». А что думаете вы — помогут фильтры и постановления победить смог или это очередная попытка подышать надеждой?