Путин поздравил российских героев с окружением Купянска

Во время посещения пункта управления Путину доложили, на Купянском направлении в котлах находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, на Красноармейском — около 5,5 тысячи. Также начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался об освобождении более 70% Волчанска.