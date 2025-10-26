Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ

Президент России Владимир Путин призвал принять меры для обеспечения возможности сдачи в плен украинских военнослужащих с целью снижения потерь среди людей.
Он подчеркнул, что российская армия всегда проявляла милосердие к противнику и призвал руководствоваться этим принципом.
«Для предотвращения напрасных жертв прошу вас, как мы делали ранее, принять все необходимые меры для обеспечения возможности сдачи в плен украинских военных. Это, конечно, касается тех, кто захочет это сделать. Мы понимаем, что для украинских военнослужащих это не так просто, поскольку их могут атаковать как сзади, так и с воздуха с помощью дронов, уничтожая тех, кто пытается сдаться», — сказал Владимир Путин на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.
Также глава государства отметил успехи российской армии по окружению группировки противника в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска.