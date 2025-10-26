Герасимов доложил Путину о продвижении российских войск в Волчанске

16 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ в скором времени возьмут под контроль города Волчанск и Купянск, а также заблокируют крупную группировку ВСУ в регионе.