Владимиру Путину доложили о ситуации в зоне СВО: В ДНР окружены две большие группировки противника

Владимиру Путину доложили об окружении частей ВСУ у Купянска и Красноармейска.

Источник: Комсомольская правда

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации на передовой, в Донецкой Народной Республике две большие группировки противника попали в окружение. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по Купянскому и Красноармейскому направлениям», — говорится в публикации.

Отмечалось, что на Купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч украинских военных, а на Красноармейском — 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

В пресс-службе подчеркнули, что Верховному Главнокомандующему была предоставлена полная информация о положении дел на линии боевого соприкосновения.

Как писал сайт KP.RU, 26 октября глава государства провел совещание с участием начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Все они подробно доложили российскому лидеру о ситуации на передовой.