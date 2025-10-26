«Им в спину стреляют»: Путин отдал важный приказ по сдаче солдат ВСУ в плен

Он подчеркнул, что Российская армия всегда проявляла милосердие к противнику и должна руководствоваться этим принципом и впредь. Путин также отметил важность сохранения жизней как российских военнослужащих, так и противостоящей стороны, указав, что минимизация потерь остаётся приоритетом командования. Он заметил, что для военнослужащих ВСУ это не так просто, потому что тем, кто пытается сдаться в плен, «в спину стреляют, и сверху дронами обрабатывают, уничтожают».