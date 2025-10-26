Мелони за три года не удалось оживить итальянскую промышленность

Это самый продолжительный период слабого экономического роста в Италии за последние 25 лет. Во время долгового кризиса в еврозоне, который длился с третьего квартала 2011 года по третий квартал 2015 года, ВВП увеличивался или уменьшался в пределах 1% в течение 17 кварталов подряд. Замедление экономики связано с сокращением промышленного производства. С момента вступления Мелони в должность оно снизилось на 7%.