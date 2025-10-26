Мелони за три года не удалось оживить итальянскую промышленность

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая обещала активизировать национальное производство и экономику, сталкивается с проблемой стагнирующего ВВП, пишет РИА Новости.
Уже девять кварталов подряд темпы роста значительно ниже 1%, что во многом связано с падением промышленного производства, которое сократилось на 7% с момента её вступления в должность в октябре 2022 года.
Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером Италии три года назад. Одним из её ключевых предвыборных обещаний было укрепление национальной промышленности и создание эффективных производственно-сбытовых цепочек для обеспечения продовольственного суверенитета страны. Мелони также заявляла о необходимости развития стратегии Made in Italy и продвижения итальянских товаров на международных рынках.
Однако пока её усилия не привели к желаемым результатам. До её прихода к власти ВВП Италии увеличивался в среднем на 4,6% за квартал. Затем темпы роста замедлились до 1−3%, а в последние девять кварталов средний показатель составляет всего 0,5%.
Это самый продолжительный период слабого экономического роста в Италии за последние 25 лет. Во время долгового кризиса в еврозоне, который длился с третьего квартала 2011 года по третий квартал 2015 года, ВВП увеличивался или уменьшался в пределах 1% в течение 17 кварталов подряд. Замедление экономики связано с сокращением промышленного производства. С момента вступления Мелони в должность оно снизилось на 7%.