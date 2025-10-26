Санду уехала в Бухарест на освящение собора и встречу с Даном

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду находится с визитом в столице Румынии Бухаресте, сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.
Санду примет участие в церемонии освящения росписи Национального собора в Бухаресте «по приглашению блаженнейшего отца Даниила, патриарха Румынской православной церкви».
В ходе визита президент Молдовы проведет встречу со своим румынским коллегой Никушором Даном, который будет присутствовать на службе.
Ранее палата депутатов Румынии объявила 2025 год Национальным годом столетия Румынского патриархата. РПЦ отмечает 140 лет со дня признания ее автокефалии в апреле 1885 года и 100 лет со дня признания за ней статуса патриархата в феврале 1925 года.
В субботу, 25 октября, в Бухарест прилетел вселенский патриарх Варфоломей, чтобы вместе с патриархом РПЦ Даниилом принять участие в торжественной церемонии.
Кафедральный собор спасения нации возведен возле здания парламентского дворца в центре Бухареста. Строительство здания собора началось в 2007 году. Отмечается, что это самая высокая православная церковь в мире — 135 метров от земли до верхнего края креста. Храм вмещает до десяти тысяч человек.