Путин назвал приоритетную задачу для ВС РФ: что сказал Верховный Главнокомандующий

Путин: Сохранность жизни личного состава ВС РФ — приоритетная задача.

Источник: Комсомольская правда

Сохранность жизни личного состава Вооруженных сил РФ является приоритетной задачей, она должна быть во главе угла. Об этом в ходе совещания с высшим военным руководством страны заявил президент России Владимир Путин.

«Приоритетной задачей является обеспечение сохранности жизни наших военнослужащих. Об этом мы говорим с вами постоянно, и я знаю, как вы сами к этому относитесь», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что командованию Минобороны РФ также известен его подход к этому вопросу.

Как писал сайт KP.RU, 26 октября Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления объединенной группировки войск, где ему доложили о ситуации в зоне СВО. Отмечалось, что президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по Купянскому и Красноармейскому направлениям, где в окружение попали до пяти тысяч украинских военных и 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ, соответственно.