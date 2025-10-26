Путин назвал приоритетную задачу для ВС РФ: что сказал Верховный Главнокомандующий

Как писал сайт KP.RU, 26 октября Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления объединенной группировки войск, где ему доложили о ситуации в зоне СВО. Отмечалось, что президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по Купянскому и Красноармейскому направлениям, где в окружение попали до пяти тысяч украинских военных и 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ, соответственно.