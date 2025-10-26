Путин: Ядерные силы России сейчас являются самыми совершенными в мире

«Что касается тренировки стратегических наступательных сил — в очередной раз мы подтвердили надёжность ядерного щита России», — сказал глава государства.
Он добавил, что Россия сейчас обладает самыми передовыми технологиями в области ядерного оружия, и это хорошо известно всем, кто разбирается в военной технике.
«Наверное, можно без всякого преувеличения сказать, она (современность ядерных сил) находится на более высоком уровне как минимум (среди) всех ядерных государств», — указал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Это оружие обладает неограниченной дальностью полёта. Глава РФ предложил подумать, к какому классу ракет её стоит отнести.
Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.