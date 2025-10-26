Лукашенко призвал жителей Австрии помнить о драматических уроках прошлого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Австрии с призывом сохранить память о «драматических уроках прошлого» в условиях новых вызовов для безопасности и мира. Об этом сказано в его поздравлении австрийскому народу по случаю 70-летия современной государственности Австрии. Об этом пишет БелТА.