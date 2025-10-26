Лукашенко призвал жителей Австрии помнить о драматических уроках прошлого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Австрии с призывом сохранить память о «драматических уроках прошлого» в условиях новых вызовов для безопасности и мира. Об этом сказано в его поздравлении австрийскому народу по случаю 70-летия современной государственности Австрии. Об этом пишет БелТА.
«Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно», — сказано в поздравлении Лукашенко, который напоминает, что в 2025 году отмечается юбилей Победы над нацизмом.
По словам белорусского лидера, Минск готов укреплять взаимодействие со всеми странами мира, особенно с теми, кто близок «географически и исторически». Лукашенко напомнил, что австрийцы могут посещать страну без виз.
Кроме того, Лукашенко отметил взаимодействие в торговле и экономике между Австрией и Белоруссией, сотрудничество в культуре и науке, а также общественные связи, назвав их основой стабильности и развития.