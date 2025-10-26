Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Корея укрепляют связи в сфере управления чрезвычайными ситуациями

Делегация МЧС во главе с вице-министром Батырбеком Абдышевым посетила город Инчхон (Республика Корея), с целью изучения передового опыта Кореи в сфере экстренного реагирования, управления чрезвычайными ситуациями, а также внедрения инновационных технологий, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

В ходе рабочей поездки казахстанская делегация посетила ряд ведущих южнокорейских компаний Wooribyul, Preneu и Victek, где ознакомилась с их деятельностью и современными технологическими решениями в области гражданской защиты.

Во время посещения командного ситуационного центра, пожарной части и завода Wooribyul Co., Ltd. представители МЧС ознакомились с системой интегрированных решений для служб экстренного реагирования и коммуникационного оборудования, предназначенного для государственных структур.

В рамках встречи с руководством компании Preneu Co., Ltd. были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках создания совместного предприятия между казахстанской компанией. Компания Preneu специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также программного обеспечения для их эксплуатации и управления.

Кроме того, представители МЧС обсудили возможности сотрудничества с компанией Victek, специализирующейся на системах радиоэлектронной борьбы, обработке сигналов и управлении. Компания реализует ряд крупных инновационных проектов как в оборонной, так и в гражданской сферах.

Помимо деловых встреч, казахстанская делегация приняла участие в крупнейшей международной аэрокосмической и оборонной выставке Seoul ADEX 2025, где представлены последние достижения в области оборонных, космических, а также аварийно-спасательных, пожарных технологий.

Полученный опыт планируется использовать при дальнейшей модернизации национальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации в Казахстане.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше