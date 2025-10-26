Казахстан и Корея укрепляют связи в сфере управления чрезвычайными ситуациями

В ходе рабочей поездки казахстанская делегация посетила ряд ведущих южнокорейских компаний Wooribyul, Preneu и Victek, где ознакомилась с их деятельностью и современными технологическими решениями в области гражданской защиты.
Во время посещения командного ситуационного центра, пожарной части и завода Wooribyul Co., Ltd. представители МЧС ознакомились с системой интегрированных решений для служб экстренного реагирования и коммуникационного оборудования, предназначенного для государственных структур.
В рамках встречи с руководством компании Preneu Co., Ltd. были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках создания совместного предприятия между казахстанской компанией. Компания Preneu специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также программного обеспечения для их эксплуатации и управления.
Кроме того, представители МЧС обсудили возможности сотрудничества с компанией Victek, специализирующейся на системах радиоэлектронной борьбы, обработке сигналов и управлении. Компания реализует ряд крупных инновационных проектов как в оборонной, так и в гражданской сферах.
Помимо деловых встреч, казахстанская делегация приняла участие в крупнейшей международной аэрокосмической и оборонной выставке Seoul ADEX 2025, где представлены последние достижения в области оборонных, космических, а также аварийно-спасательных, пожарных технологий.
Полученный опыт планируется использовать при дальнейшей модернизации национальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации в Казахстане.