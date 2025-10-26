Ричмонд
Лукашенко обратился к Австрии с посланием

Лукашенко призвал Австрию помнить об уроках прошлого.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Австрию помнить об уроках прошлого. Его слова приводит Sputnik.

Отмечается, что так он поздравил народ Австрии с 70-летием современной австрийской государственности и напомнил, что в этом году отмечается юбилей победы над нацизмом.

«Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно», — сказал Лукашенко.

При этом глава Белоруссии добавил, что Минск хочет взаимодействовать со всеми странами мира.

