Трамп рассчитывает на заключение «хорошей сделки» с Китаем

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Пекин заключат «хорошую сделку». Об этом он заявил перед встречей с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Reuters

«В Южной Корее мы встретимся с Си [Цзиньпином], и я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят заключить сделку, мы хотим заключить сделку», — сказал он.

«Мы договорились встретиться, и мы встретимся потом в Китае, и мы встретимся в США», — добавил Трамп.

«У нас будет много сделок, с Японией и с Южной Кореей, но люди очень интересуются Китаем. Я думаю, у нас будет очень справедливая встреча», — отметил Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что торговые переговоры между делегациями США и Китая, которые прошли в Малайзии на полях саммита АСЕАН, заложили хорошую основу для встречи Трампа с Си Цзиньпином.

Трамп ранее также заявлял, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей на следующей неделе встрече с Си Цзиньпином. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС в Южной Корее.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день после присоединения к ассоциации Восточного Тимора объединяет одиннадцать стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.

