В Узбекистане создадут условия для допобразования детей и взрослых

Соответствующий закон подписал глава республики. В соответствии с документом, поправки претерпит ряд законодательных актов, регулирующих сферу.
«Законом внесены дополнения и изменения в некоторые законодательные акты», — говорится в сообщении.
В соответствии с ними, допобразование включает:
- дополнительное образование для детей;
- дополнительное образование для взрослых.
Дополнительное образование для детей рассматривается как неотъемлемая часть непрерывного образования и направлено как на развитие талантов и способностей ребенка, так и на удовлетворение его духовных и культурных потребностей.
Создавать организации допобразования могут госорганы, коммерческие структуры и ННО. Программы могут охватывать культурно-эстетическое, научное, техническое, спортивное и другие направления.
Дополнительное образование для взрослых призвано удовлетворять их образовательные потребности, содействовать в приобретении новых знаний и навыков для личностного и профессионального роста.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.