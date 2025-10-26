Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане создадут условия для допобразования детей и взрослых

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут условия для дополнительного образования детей и взрослых, сообщает Минюст.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Соответствующий закон подписал глава республики. В соответствии с документом, поправки претерпит ряд законодательных актов, регулирующих сферу.

«Законом внесены дополнения и изменения в некоторые законодательные акты», — говорится в сообщении.

В соответствии с ними, допобразование включает:

  • дополнительное образование для детей;
  • дополнительное образование для взрослых.

Дополнительное образование для детей рассматривается как неотъемлемая часть непрерывного образования и направлено как на развитие талантов и способностей ребенка, так и на удовлетворение его духовных и культурных потребностей.

Создавать организации допобразования могут госорганы, коммерческие структуры и ННО. Программы могут охватывать культурно-эстетическое, научное, техническое, спортивное и другие направления.

Дополнительное образование для взрослых призвано удовлетворять их образовательные потребности, содействовать в приобретении новых знаний и навыков для личностного и профессионального роста.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.