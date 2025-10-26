Хили: Великобритания охотится за российскими подлодками

Британские СМИ ранее неоднократно сообщали о плохом состоянии военно-морских сил Соединенного Королевства. Газета The Telegraph сообщила, что из шести эсминцев Королевского флота Великобритании в строю находятся только два, остальные проходят ремонт на военно-морской базе в Портсмуте. Из восьми фрегатов боеспособны лишь шесть. Эскадренный миноносец Daring, введенный в строй в 2021 году, проводит на верфи больше времени, чем в море, указывает издание.