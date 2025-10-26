Ричмонд
Литва заявила, что границу с Беларусью могут закрыть на более длительный срок

Премьер Литвы сказала о возможном закрытии границы с Беларусью на длительный срок.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Литвы Инги Ругинене заявила, что власти страны обдумывают закрытие границы с Беларусью на более длительный срок, пишет Sputnik.by.

Ругинене сообщила, что в воскресенье глава МВД встретится с руководителями других ведомств. А в понедельник запланирована встреча Комитета по нацбезопасности и обороне.

Они должны представить комиссии конкретные решения. «Завтра мы обсудим долгосрочные меры, а на сегодняшний день пограничный контроль приостанавливается, границы закрываются только на определенные, более короткие периоды», — сказала Ругинене.

На этом Литва может не остановиться. «Мы не исключаем, что примем решение о закрытии и на более длительный срок», — предположила премьер-министр.

Ранее писали, что белорусская таможня заявила, что Литва в третий раз за неделю без предупреждения закрывала границу с Беларусью ночью с 25 на 26 октября.

Еще рассказали, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».

Прочитайте, что в день 35-летия «Поля чудес» вспомнили его участников из Беларуси, а еще о белорусских корнях Леонида Якубовича: «Машина мне не нужна, я езжу на “ровары”.

