Герасимов доложил Путину об испытании «Буревестника»

Ранее в октябре Путин на встрече с командованием Вооруженных сил отметил, что Россия удерживает стратегическую инициативу на фронте. Он сообщил, что за 2025 год российские подразделения взяли под контроль около 4,9 тыс кв км территории и 219 населенных пунктов, тогда как украинские войска, по его словам, отступают по всей линии соприкосновения.