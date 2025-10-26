Ричмонд
«ПАС сейчас испытает всю прелесть внутренней борьбы»: Некоторые политики внутри правящей партии рассчитывали занять пост премьер-министра Молдовы, однако президент выбрала другой путь

По мнению экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, несмотря на монополию власти, в ПАС существуют разные группы влияния.

Источник: Комсомольская правда

«Время, когда можно было свалить всё на плохих предшественников, прошло. Нет большей ненависти к министрам, чем от депутатов. Даже если ты в коалиции, нужно чуть-чуть своего поддержать, потому что другие на него нападают. А когда ты один — самая большая проблема — это внутривидовая борьба», — заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его словам, несмотря на монополию власти, в ПАС существуют разные группы влияния, сообщает noi.md.

«Я думаю, что в ПАС сейчас будут испытывать всю прелесть внутренней борьбы. Потому что, кроме Майи Санду, ну давайте серьёзно, кто там имеет хоть какой-то рейтинг выше нуля?» — задался вопросом Ионицэ.

Эксперт дал понять, что некоторые политики внутри ПАС рассчитывали занять пост премьер-министра, однако президент выбрала другой путь, предложив человека извне.

