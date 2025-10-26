Ричмонд
WSJ: ЦРУ видит возможность переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ЦРУ в своих оценках увидело возможности переговоров президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина по вопросу украинского урегулирования, оценки ведомства относительно нахождения Вашингтоном общности взглядов с Москвой были оптимистичными, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

Как пишет издание со ссылкой на источники, в самом начале работы администрации Трампа американские чиновники запрашивали у аналитиков разведки многочисленные секретные оценки и брифинги по украинскому вопросу, якобы чтобы определить цели РФ на Украине и оценить ее готовность к переговорам о завершении конфликта.

В РФ не раз заявляли, что открыты к переговорам по Украине, а также не раз подробно излагали российские подходы к проблемам равной и неделимой безопасности и первопричинам украинского конфликта.

«Аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации подготовили оценки, в которых излагается вывод, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным. Оценки ЦРУ иногда были оптимистичными относительно перспектив нахождения общности взглядов с российским руководством», — говорится в сообщении.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В субботу Трамп заявил, что верит в желание руководства РФ достичь украинского урегулирования.

