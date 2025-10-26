Песков: для встречи Путина и Трампа нужна большая домашняя работа

«Президенты не могут встречаться ради встречи, они не могут просто так терять свое время, и они открыто об этом говорят. Поэтому они поручили (министру иностранных дел РФ Сергею. — Прим. ред.) Лаврову и (госсекретарю США Марко. — Прим. ред.) Рубио подготовить этот процесс», — пояснил Песков.