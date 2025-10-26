Таможенники Литвы конфисковали у белоруса вещи с символикой СССР

Литовские таможенники изъяли на границе у гражданина Беларуси различные вещи с символикой СССР, сообщает Sputnik.by.
Белорус ехал в Литву на Mercedes-Benz. На пункте пропуска «Медининкай» во время рентген-контроля таможенники нашли у него военную форму и атрибутику с символикой СССР.
В их числе были шапки, рубашки, погоны, значки, нашивки, берет и зимняя шапка. Всего было обнаружено 45 наименований товаров общей стоимостью 45 евро. Литовцы сообщили, что составлен протокол о задержании товаров.
В таможне Литвы напомнили, что, согласно законам этой страны, за демонстрацию и раздачу символики СССР грозит штраф от 300 до 700 евро, а при многократном нарушении — до 900 евро.
