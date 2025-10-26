Ричмонд
Таможенники Литвы конфисковали у белоруса вещи с символикой СССР

Литовские таможенники конфисковали у белоруса вещи с символикой СССР.

Источник: Комсомольская правда

Литовские таможенники изъяли на границе у гражданина Беларуси различные вещи с символикой СССР, сообщает Sputnik.by.

Белорус ехал в Литву на Mercedes-Benz. На пункте пропуска «Медининкай» во время рентген-контроля таможенники нашли у него военную форму и атрибутику с символикой СССР.

В их числе были шапки, рубашки, погоны, значки, нашивки, берет и зимняя шапка. Всего было обнаружено 45 наименований товаров общей стоимостью 45 евро. Литовцы сообщили, что составлен протокол о задержании товаров.

В таможне Литвы напомнили, что, согласно законам этой страны, за демонстрацию и раздачу символики СССР грозит штраф от 300 до 700 евро, а при многократном нарушении — до 900 евро.

Ранее мы писали, что таможня заявила, что Литва в третий раз за неделю без предупреждения закрывала границу с Беларусью ночью с 25 на 26 октября.

Еще Литва заявила, что границу с Беларусью могут закрыть на более длительный срок.

Еще «Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках.

Узнайте, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».

