Президент Литвы предложил закрыть границу с Белоруссией из-за метеозондов

Президент Литвы Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией.

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство, сообщила его пресс-служба.

«В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть — долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита», — приводит сообщение пресс-службы портал Delfi.

Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание.

На этой неделе три ночи была остановлена работа аэропортов в Литве из-за метеозондов, нелегально перевозящих товары из-за границы, которые якобы запускают из Беларуси. Задержаны четверо подозреваемых.

Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.

Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.

