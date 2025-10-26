«Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента (РФ Владимира) Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром и где президенту было доложено о том, что 5000 военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5500 в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса “Буревестник” с ядерной установкой. И очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США», — сказал он.
Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях «Буревестника»
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. РФ донесла до коллег из США информацию об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса «Буревестник» с ядерной установкой, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше