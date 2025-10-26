Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях «Буревестника»

«Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента (РФ Владимира) Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром и где президенту было доложено о том, что 5000 военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5500 в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса “Буревестник” с ядерной установкой. И очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США», — сказал он.