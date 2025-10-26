Гладков: 10 участков затоплены в Белгородской области после удара ВСУ по плотине

Всего в течение дня в регионе дважды объявляли опасность БПЛА и дважды — ракетную опасность. В результате атак пострадали по меньшей мере 18 человек. Так, мужчина получил множественные осколочные ранения в Илек-Кошары Ракитянского района, спасти его не удалось; еще один мужчина пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой. Также ВСУ ударили по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе: там ранены десять мирных жителей, включая двоих детей. В Белгороде пострадали трое, в том числе боец подразделения «Орлан»; а в селе Дорогощь Грайворонского округа трое человек получили баротравмы, среди них — 14-летний мальчик.