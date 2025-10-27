В ПМР видят исходящую от Кишинева угрозу репрессий, заявил депутат

ТИРАСПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике считают, что по отношению к Приднестровью, как и в Гагаузии власти Молдавии обязательно начнут применять репрессии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
«Идет попытка задавить Гагаузию. Вот, глядя на то, что там происходит, можно сказать и то, что возможно будет применено к нам. Как только дадим малейшую слабину, сразу потребуют демилитаризоваться, как они говорят, полностью разоружиться, признать нахождение в проевропейском поле, признать то, что мы обязаны будем пойти в состав Евросоюза или, по крайней мере, под его крышу и так далее и тому подобное. Все это для нас смерти подобно», — сказал Сафонов.
Депутат ПМР также добавил, что по отношению к Приднестровью, как и в Гагаузии власти Молдавии обязательно будут применять репрессии.
«Мы знаем, какие меры могут быть предприняты. Вряд ли они (власти Молдавии — ред.) изобретут что-то свое. Но я уже повторяю, что держаться надо, потому что мы решаем свою судьбу, иначе нас просто лишат этого права», — отметил Сафонов.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии обжаловала решение суда в Апелляционной палате Кишинева, заседания по делу продолжаются.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.