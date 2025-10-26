Правящий в Кишиневе режим издает все новые и громкие антидемократические «отрыжки»: Готово ли молдавское общество к войне в общем «окопе» ЕС/НАТО

Политолог и журналист Дмитрий Чубашенко — о том, что происходит после так называемых парламентских выборов в Молдове.
«Уже после проведения так называемых “парламентских выборов” каждый день правящий в Кишиневе режим издает все новые и громкие антидемократические “отрыжки”:
— Провести веттинг адвокатов, поставить под контроль и эту категорию юристов.
— Ввести цензуру в социальных сетях, запрещать неугодные телеграм-каналы, группы и страницы.
— Ликвидировать Гагаузскую автономию.
Это все будет продолжаться.
При таком курсе на подготовку к войне и на участие в самой войне фашизация режима с полной отменой всех конституционных прав и демократических свобод неизбежна.
Вопрос в том, готово ли молдавское общество к сопротивлению такому курсу или большинство этого общества будет, как это уже происходит, приветствовать происходящее?" — задается вопросом Дмитрий Чубашенко.