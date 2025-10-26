СМИ: в Британии выступили за совместное с ФРГ использование ядерного оружия

«По словам представителей руководства министерства обороны Великобритании, стране следует рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия с Германией… Такие переговоры между Великобританией и Германией еще не состоялись», — пишет Telegraph.
Как отмечает Telegraph, такой шаг одобрил, в частности, экс-генсек НАТО Джордж Робертсон, заявив, что такое соглашение «следовало заключить давно».
Согласно информации Telegraph, такие «стратегические переговоры» Германия уже ведет с Францией.