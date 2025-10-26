Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Британии выступили за совместное с ФРГ использование ядерного оружия

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Британские военнослужащие выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия, несмотря на то, что переговоры по этому вопросу между правительствами стран пока не ведутся, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники среди высокопоставленных военных.

Источник: © РИА Новости

«По словам представителей руководства министерства обороны Великобритании, стране следует рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия с Германией… Такие переговоры между Великобританией и Германией еще не состоялись», — пишет Telegraph.

Как отмечает Telegraph, такой шаг одобрил, в частности, экс-генсек НАТО Джордж Робертсон, заявив, что такое соглашение «следовало заключить давно».

Согласно информации Telegraph, такие «стратегические переговоры» Германия уже ведет с Францией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше