СМИ: в Британии выступили за совместное с ФРГ использование ядерного оружия

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Британские военнослужащие выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия, несмотря на то, что переговоры по этому вопросу между правительствами стран пока не ведутся, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники среди высокопоставленных военных.