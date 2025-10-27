Кто возглавит Минкульт и Минюст Молдовы — стали известны имена кандидатов

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Александр Мунтяну сообщил имена возможных глав некоторых министерств в новом кабмине под его руководством.
Так, Министерство здравоохранения может возглавить ректор Медуниверситета Эмиль Чебан, Министерство юстиции — нынешний генсек МВД Владислав Кожухарь, а Министерство культуры — журналист и медиаменеджер Кристиан Жардан.
«Мы продолжаем переговоры, чтобы сформировать команду, способную реализовать правительственный план, который принесет гражданам благосостояние и экономический рост на нашем пути к вступлению в ЕС», — написал назначенный премьер-министр на своей странице в соцсети.
Напомним, в четверг, 23 октября, партия «Действие и солидарность» (PAS) в ходе заседания национального политического совета единогласно одобрила кандидатуру Александра Мунтяну на пост премьер-министра Молдовы, сообщил председатель политформирования Игорь Гросу. В пятницу, 24 октября, депутаты от фракции PAS в парламенте представили его кандидатуру президенту Майе Санду. В тот же день глава государства подписала указ о выдвижении Мунтяну.
При этом более чем за неделю до этого Гросу заранее объявил о выдвижении Мунтяну в качестве кандидата в премьеры от партии PAS. Это решение последовало после того, как глава предыдущего кабмина Дорин Речан объявил о своем уходе из политики.
Теперь Мунтяну в течение 15 дней должен сформировать состав кабмина и составить программу его деятельности. Затем кандидат должен получить большинство голосов депутатов парламента.
Согласно Конституции Республики Молдова, президент назначает кандидата на должность премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями, а предложенный кандидат формирует состав правительства и запрашивает вотум доверия парламента.