Лавров оценил слова Трампа о «особенно важном» вопросе по Украине

«Он отметил, что осталось уточнить несколько деталей, но это можно сделать легко. Один вопрос, по его словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны», — сказал глава МИД России.