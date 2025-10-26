Более 90 тыс. жителей Австралии остались без света из-за шторма

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильная гроза, сопровождающаяся мощными порывами ветра и обильными осадками, оставила без электричества более 90 тыс. жителей восточной Австралии, в частности штатов Квинсленд и Виктория. Об этом сообщает ТАСС.
В Квинсленде около 65 тыс. клиентов временно лишились доступа к электричеству, причем в некоторых районах скорость ветра превышала 25 м/с, а размер града достигал 5 см. Экстренные службы и энергетики уже начали работу по устранению последствий непогоды.
В штате Виктория без света остались примерно 25 тыс. человек, в основном жители Мельбурна. Обильные дожди также вызвали наводнения в некоторых областях. Энергетические компании планируют восстановить электроснабжение в ближайшие часы. -0-