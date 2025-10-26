Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия контролирует территории за пределами Донбасса и Новороссии.
В интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг» Лавров отметил, что вопросы о сроках окончания конфликта и возвращении Запорожья неуместны, потому что Россия уже контролирует регионы, не включённые в её конституцию.
Он объяснил это тем, что стране необходима буферная зона.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к честному партнёрству с государствами, ориентированными на национальные интересы.
