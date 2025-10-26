Ричмонд
Лавров: возможность встречи с США в Венгрии зависит от Вашингтона

Лавров заявил, что перспектива проведения российско-американского саммита в Будапеште зависит от позиции США.

Источник: Аргументы и факты

Перспектива проведения российско-американского саммита в Будапеште зависит от позиции США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

По его словам, президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Путину встретиться в столице Венгрии, и российский лидер согласился, поручив подготовить встречу.

«Инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что позже Трамп в Белом доме сообщил об отмене приглашения, однако затем американская сторона заявила, что речь идет о переносе.

«Так что все зависит от инициатора», — сказал он.

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о проведении встречи в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону возможные шаги по реализации договоренностей, достигнутых лидерами.

Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что встречу могут отложить на неопределенный срок. В Кремле при этом подчеркнули, что саммит требует серьезной подготовки, поэтому конкретные даты пока не определены.

Президент Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что решение о проведении встречи может быть принято в ближайшие дни. Венгерские власти, со своей стороны, сообщили, что продолжают подготовку к саммиту в Будапеште и выразили надежду на его проведение.

