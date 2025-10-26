По словам дипломата, призывающие к немедленному прекращению боевых действий на Украине лидеры стран Европы и глава киевского режима Владимир Зеленский просто пытаются выиграть время. При этом европейцы буквально «не спят и не едят», пытаясь оказать влияние на администрацию Трампа и требуя остановки огня в зоне конфликта вместо установления прочного мира.