Лавров предположил, что разговор с Рубио прошел хорошо

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио «прошел действительно хорошо», если по его итогам Соединенные штаты не увидели необходимости в личной встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
Лавров и Рубио провели телефонный разговор 20 октября. Вскоре Трамп заявил, что его предполагавшаяся встреча с Путиным в Будапеште не состоится.
Путин и Трамп после избрания последнего президентом США многократно говорили по телефону. Первая с тех пор встреча между российским и американским лидерами состоялась в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Встреча в Будапеште, о которой недавно предварительно договорились президенты, могла бы стать второй, но впоследствии Трамп отменил ее.
Читайте материал «Лула да Силва предложил Трампу посредничество по Венесуэле».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.