Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров предположил, что разговор с Рубио прошел хорошо

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио «прошел действительно хорошо», если по его итогам Соединенные штаты не увидели необходимости в личной встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио «прошел действительно хорошо», если по его итогам Соединенные штаты не увидели необходимости в личной встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Лавров и Рубио провели телефонный разговор 20 октября. Вскоре Трамп заявил, что его предполагавшаяся встреча с Путиным в Будапеште не состоится.

Путин и Трамп после избрания последнего президентом США многократно говорили по телефону. Первая с тех пор встреча между российским и американским лидерами состоялась в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Встреча в Будапеште, о которой недавно предварительно договорились президенты, могла бы стать второй, но впоследствии Трамп отменил ее.

Читайте материал «Лула да Силва предложил Трампу посредничество по Венесуэле».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше