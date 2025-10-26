Ричмонд
Лавров заявил, что Россия «вне всякого сомнения» признает независимость Украины

Российская сторона «вне всякого сомнения» признает независимость Украины. С таким заявлением в воскресенье, 26 октября, выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

— Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях (вошедших в состав РФ регионах — прим. «ВМ»), которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться «второсортными», — пояснил Лавров.

Отдельно он добавил, что Москву интересуют не территории, а люди, которые живут на этих землях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развязка конфликта на Украине должна быть фундаментальной и обеспечивать долгосрочный мир. По ее словам, Россия действует в русле стремления к мирному урегулированию, которое сохраняется на протяжении всех лет конфликта. Дипломат напомнила о Минских договоренностях и подчеркнула, что работа велась тщательно, с использованием различных реально действующих формул и сценариев. Она добавила, что подход российского руководства направлен на обеспечение стабильного мира и минимизацию рисков новых обострений, что остается ключевой целью внешнеполитической линии России.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше