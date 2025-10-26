Лавров заявил, что Россия «вне всякого сомнения» признает независимость Украины

Российская сторона «вне всякого сомнения» признает независимость Украины. С таким заявлением в воскресенье, 26 октября, выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».
— Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях (вошедших в состав РФ регионах — прим. «ВМ»), которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться «второсортными», — пояснил Лавров.
Отдельно он добавил, что Москву интересуют не территории, а люди, которые живут на этих землях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развязка конфликта на Украине должна быть фундаментальной и обеспечивать долгосрочный мир. По ее словам, Россия действует в русле стремления к мирному урегулированию, которое сохраняется на протяжении всех лет конфликта. Дипломат напомнила о Минских договоренностях и подчеркнула, что работа велась тщательно, с использованием различных реально действующих формул и сценариев. Она добавила, что подход российского руководства направлен на обеспечение стабильного мира и минимизацию рисков новых обострений, что остается ключевой целью внешнеполитической линии России.