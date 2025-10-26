Мэру Гюмри Гукасяну предъявили новое обвинение из-за призыва к союзу с РФ

Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение в публичном призыве к отказу от суверенитета Армении, причиной стало заявление главы города о необходимости сформировать союз с Россией при сохранении независимой армянской государственности, сообщила адвокат Гукасяна Заруи Постанджян.
«Правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Вардана Гукасяна за его мысли о формировании союза с другими странами, “квалифицировав” их по статье “публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения”», — написала она в соцсетях.
Ранее в интервью представителями СМИ Гукасян заявил, что Армении следует создать союз с РФ для защиты от турецкой угрозы при сохранении суверенитета, независимой государственности, законодательства, парламента, правительства и института президента.
Постанджян назвала новое обвинение против Гукасяна политическим преследованием, которое ведется с целью отстранить мэра от политики по распоряжению армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
«По той же логике получается, что звучащие в последнее время заявления о вступлении Республики Армения в Европейский союз также должны свидетельствовать о преступлении», — пояснила адвокат.
Ранее Пашинян в парламенте заявил, что не имеет никакого отношения к аресту оппозиционного мэра Гюмри, который незадолго до этого выступил с критикой премьер-министра и заявил о планах участвовать в выборах на этот пост в 2026 году.
Напомним, правоохранители задержали Гукасяна 20 октября. Антикоррупционный комитет Армении проинформировал, что мэр обвиняется в получении взяток. На следующий день в Ереване суд вынес решение о двухмесячном аресте Гукасяна. При этом мэр не признал свою вину.