Лавров: Россия думает не о территориях, а о живущих на них людях

Россия в вопросе конфликта на Украине думает не о территориях, а о людях, которые на них проживают. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Когда президент США Дональд Трамп на Аляске говорил о НАТО, он тогда же, на Аляске, упомянул и вопрос территорий. Для нас речь идет не о территориях, а о людях, которые живут на этих землях», — подчеркнул дипломат.
Лавров отметил, что после оглашения позиции РФ некоторые лидеры стран Европы и глава киевского режима Владимир Зеленский отказались от любых территориальных изменений.
