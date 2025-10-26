Ричмонд
Глава МИД Венгрии заявил, что страна не может отказаться от нефти из России

Петер Сийярто заявил, что вопрос энергоснабжения следует рассматривать с практической точки зрения, поскольку «политикой невозможно отапливать или охлаждать дома».

Источник: Аргументы и факты

Венгрия не имеет возможности отказаться от российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в интервью телеканалу Fox News.

«Если быть реалистичными, мы не можем отказаться от российской нефти», — отметил он.

По словам министра, вопрос энергоснабжения следует рассматривать с практической точки зрения, поскольку «политикой невозможно отапливать или охлаждать дома».

Сийярто сообщил, что обсудил эту тему с госсекретарем США Марко Рубио, подробно объяснив особенности положения Венгрии, не имеющей выхода к морю. По его словам, Рубио стал «первым западным политиком», признавшим необходимость учитывать географические факторы.

