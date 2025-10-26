Население освобождаемых территорий Запорожья и Херсона приветствует военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
«Когда мы теперь освобождаем оставшиеся части Запорожья и Херсона, большинство людей не уезжают из этих мест. Они остаются и приветствуют русских солдат, которые их освобождают», — заявил он в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».
Лавров подчеркнул, что Россия заботится о будущем людей, которые чувствуют себя частью русской культуры, и не действует против их воли.
