Лавров: Территориальный вопрос на Украине обсуждается с США

Территориальный вопрос на Украине рассматривается в различных форматах, и президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали его во время двусторонних встреч. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».
— Это все обсуждается в самых разных форматах. Президент России Владимир Путин регулярно затрагивал этот вопрос в ответах на вопросы журналистов, а также при встречах с президентом США Дональдом Трампом, — пояснил он.
Лавров отметил, что российский лидер всегда открыт к диалогу по вопросам украинского конфликта с главами тех государств, которые хотят лучше понять позицию России. По словам министра, таким политикам всегда предоставляется возможность приехать и обсудить интересующие их темы.
Отдельно он добавил, что РФ контролирует территории и за пределами Донбасса и Новороссии, поскольку ей необходима буферная зона.
— Потому что украинцы по-прежнему обстреливают, бомбят и засылают беспилотники на территорию России, включая территории, которые никогда никем не оспаривались, например Брянскую, Белгородскую, Курскую области, — пояснил министр.
В рамках этого же интервью министр подчеркнул, что российская сторона, вне всякого сомнения, признает независимость Украины и в освобождаемых регионах Москву интересуют не территории, а люди, которые живут на этих землях.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развязка конфликта на Украине должна быть фундаментальной и обеспечивать долгосрочный мир.