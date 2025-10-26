Лавров: Территориальный вопрос на Украине обсуждается с США

Территориальный вопрос на Украине рассматривается в различных форматах, и президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали его во время двусторонних встреч. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».