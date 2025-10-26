В Великобритании хотят использовать ядерное оружие совместно с ФРГ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские военнослужащие поддерживают идею совместного использования ядерного оружия с Германией, несмотря на отсутствие переговоров между правительствами этих стран. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители руководства Министерства обороны Великобритании считают необходимым рассмотреть возможность сотрудничества с Германией. При этом упоминается, что такие переговоры между Великобританией и Германией пока не начались.
Также отмечается, что экс-генсек НАТО Джордж Робертсон одобрил это предложение, указав, что подобное соглашение следовало заключить давно. Кроме того, Германия уже ведет стратегические переговоры по этому вопросу с Францией. -0-