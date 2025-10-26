Ричмонд
Лавров: Европа пытается «выкручивать руки» США

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские руководители пытаются «выкручивать руки» США и столкнуть американского президента Дональда Трампа с его логики о пути решения украинского кризиса.

Трамп, по словам Лаврова в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», был едва ли не единственным западным лидером, считавшим, что Североатлантический альянс не должен быть вовлечен в украинский конфликт.

Требуя «немедленного перемирия без предварительных условий», Европа, по словам Лаврова, стремится «выкрутить руки» американскому руководству.

Читайте материал «Лула да Силва предложил Трампу посредничество по Венесуэле».

