Лавров: Европа пытается «выкручивать руки» США

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские руководители пытаются «выкручивать руки» США и столкнуть американского президента Дональда Трампа с его логики о пути решения украинского кризиса.
Трамп, по словам Лаврова в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», был едва ли не единственным западным лидером, считавшим, что Североатлантический альянс не должен быть вовлечен в украинский конфликт.
Требуя «немедленного перемирия без предварительных условий», Европа, по словам Лаврова, стремится «выкрутить руки» американскому руководству.
Читайте материал «Лула да Силва предложил Трампу посредничество по Венесуэле».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.