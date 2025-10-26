В военней форме Путина усмотрели сигнал о боевой готовности Москвы

Напомним, в ходе визита в один из пунктов объединённой группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по окружению группировки Вооруженных сил Украины в районах Красноармейска и Димитрова. В докладе было указано, что в окружении находятся формирования в составе 31 батальона, включая соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка, а также 153-й и 155-й механизированных бригад.