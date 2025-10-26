Ричмонд
Дмитриев: Проект тоннеля от России до Аляски обсуждается с США

Проект строительства тоннеля от России до Аляски обсуждается с американской стороной. Об этом глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Документы об убийстве Кеннеди, в которых, кстати, упоминается так называемый “Мост мира Кеннеди и Хрущёва” между Россией и Аляской, а это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают, а также [идею] соединить Россию и Аляску тоннелем», — сказал дипломат.

Заявление прозвучало на встрече с членом палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной. Дополнительных подробностей о параметрах проекта, сроках или сторонах, участвующих в проработке, он не привёл.

Ранее Кирилл Дмитриев рассказывал о перспективах тоннеля через Берингов пролив между Россией и США. Глава РФПИ сообщил, что над идеей работают около полугода и назвал предполагаемую стоимость проекта. А Life.ru узнал ориентировочные сроки строительства.

А ещё Кирилл Дмитриев предложил Илону Маску подключиться к строительству тоннеля Чукотка — Аляска. Life.ru публиковал материал, где собрано всё, что известно о проекте: какую пользу он принесёт России, как и когда появилась идея, и почему её не реализовали раньше.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

