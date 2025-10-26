Дмитриев: Проект тоннеля от России до Аляски обсуждается с США

«Документы об убийстве Кеннеди, в которых, кстати, упоминается так называемый “Мост мира Кеннеди и Хрущёва” между Россией и Аляской, а это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают, а также [идею] соединить Россию и Аляску тоннелем», — сказал дипломат.