Лавров согласился со словами Трампа об «особенно важном» вопросе по Украине

Российская сторона разделяет мнение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который после саммита на Аляске заявил о вполне разрешимом «особенно важном» вопросе в рамках украинского урегулирования. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу.
Он напомнил, что Трамп неоднократно положительно отзывался о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
— Он отметил, что осталось уточнить несколько деталей, но это можно сделать легко. Один вопрос, по его словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны, — пояснил Лавров.
В рамках этого же интервью Лавров заявил, что территориальный вопрос на Украине рассматривается в различных форматах, и президенты России и США обсуждали его во время двусторонних встреч. Лавров отметил, что российский лидер всегда открыт к диалогу по вопросам украинского конфликта с главами тех государств, которые хотят лучше понять позицию России. По словам министра, таким политикам всегда предоставляется возможность приехать и обсудить интересующие их темы.