Лавров согласился со словами Трампа об «особенно важном» вопросе по Украине

В рамках этого же интервью Лавров заявил, что территориальный вопрос на Украине рассматривается в различных форматах, и президенты России и США обсуждали его во время двусторонних встреч. Лавров отметил, что российский лидер всегда открыт к диалогу по вопросам украинского конфликта с главами тех государств, которые хотят лучше понять позицию России. По словам министра, таким политикам всегда предоставляется возможность приехать и обсудить интересующие их темы.